Знаменитый кот Сажик заявился на линейку амурских студентов

Четвероногий «студент» почему-то решил, что лучшее место для наблюдения за торжественной линейкой – это центр площади. Как рассказали корреспонденту Амур.инфо участники линейки, кот вышел на центр площадки перед зданием университета, внимательно осмотрел присутствующих и через какое-то время скрылся в толпе. Видимо, таким образом познакомился с новыми студентами и показал себя.

Фото: Амур.инфо