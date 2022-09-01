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1сентября
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сегодня, 13:33 0

Знаменитый кот Сажик заявился на линейку амурских студентов

С недавних пор он и сам учащийся ДальГАУ

Знаменитый кот Сажик заявился на линейку амурских студентов
Фото: Амур.инфо

В четверг, 1 сентября, вся Россия отмечает День знаний. Не остался в стороне и кот Сажик, который стал «почетным студентом Дальневосточного ГАУ». Забавным фото поделились читатели Амур.инфо.

Четвероногий «студент» почему-то решил, что лучшее место для наблюдения за торжественной линейкой – это центр площади. Как рассказали корреспонденту Амур.инфо участники линейки, кот вышел на центр площадки перед зданием университета, внимательно осмотрел присутствующих и через какое-то время скрылся в толпе. Видимо, таким образом познакомился с новыми студентами и показал себя.

Фото: Амур.инфо

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#животные #праздники #студенты

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