Знаменитый кот Сажик заявился на линейку амурских студентов
С недавних пор он и сам учащийся ДальГАУ
В четверг, 1 сентября, вся Россия отмечает День знаний. Не остался в стороне и кот Сажик, который стал «почетным студентом Дальневосточного ГАУ». Забавным фото поделились читатели Амур.инфо.
Четвероногий «студент» почему-то решил, что лучшее место для наблюдения за торжественной линейкой – это центр площади. Как рассказали корреспонденту Амур.инфо участники линейки, кот вышел на центр площадки перед зданием университета, внимательно осмотрел присутствующих и через какое-то время скрылся в толпе. Видимо, таким образом познакомился с новыми студентами и показал себя.
Фото: Амур.инфо
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