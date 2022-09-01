Жители улицы Советской в Благовещенске остались без горячей воды

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница поселка Плодопитомник с жалобой, что в многоквартирных домах на улице Советская вновь отключили горячую воду.

— Мы долго сидели без горячей вод. Её дали, но произошел какой-то порыв и её опять отключили. Сейчас мы сидим без горячей воды. В управляйке хамят и ничего внятного сказать не могут, – рассказала Надежда Павловна.

Женщина добавляет, что горячая вода между отключениями в её квартире была всего один день. Она не может часто покидать квартиру по состоянию здоровья, поэтому отсутствие услуги доставляет ей большие неудобства.

Корреспондент Амур.инфо обратился в мэрию Благовещенска для разъяснения ситуации.

— 30 августа 2022 года в 11:15 при проведении гидравлических испытаний на тепловых сетях ЗАО «Амурплодсемпром» произошел порыв на тепловых сетях. От горячего водоснабжения отключены потребители, живущие на улице Советская 3, 5, 6, 7, 9. Ремонтные работы продлятся до 9 сентября 2022 года, – прокомментировали в городской администрации.