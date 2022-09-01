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1сентября
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сегодня, 12:29 0

В Благовещенске задержали воров велосипедов

Ранее судимая пара злоупотребляла алкоголем и вела асоциальный образ жизни

В Благовещенске задержали воров велосипедов
Фото: Амур.инфо

Мужчина и женщина (1987 и 1994 годов рождения соответственно) задержаны амурскими полицейскими и подозреваются в кражах велосипедов из подъездов многоквартирных домов.

Задержанные граждане нигде не работали, частенько выпивали, а кражи велосипедов выбрали как наиболее простой способ заработка. Технология совершения преступлений была отработана в ходе нескольких преступных эпизодов: по версии следствия, злоумышленники дожидались, когда из подъезда выйдут люди, после чего проникали внутрь и похищали двухколёсный транспорт, необорудованный противоугонными устройствами.

Если велосипеды были пристёгнуты тросами, их перерезали принесённым инструментом.

Фигурантов задержали на одной из улиц Благовещенска, они уже признали вину. Как обычно в таких случаях, велосипеды были проданы, деньги – пропиты. На данный момент известно о пяти преступных эпизодах, ущерб превысил 50 тысяч рублей.

В отношении обоих воров возбуждены уголовные дела по статье о краже, мужчина отпущен под подписку о невыезде, женщина заключена под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются найти похищенный двухколёсный транспорт и вернуть его владельцам, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия

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