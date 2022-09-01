Василий Орлов: «В рамках ВЭФ – 2022 планируем подписать 18 соглашений»

На рабочем совещании в правительстве обсудили подготовку участия Приамурья в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) – 2022, который начнется во Владивостоке 5 сентября, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

По словам Василия Орлова, на ВЭФ – 2022 наиболее крупными станут договоренности по созданию в Приамурье новых масштабных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Так, на ВЭФ планируется заключить соглашение о создании площадки «Сухой порт Благовещенск». Еще одно соглашение – с компанией «Газпром теплоэнерго», которое позволит в скором времени перевести на газ котельные Свободного, а также провести реконструкцию и модернизацию систем теплоснабжения. А корпорация «ДОМ.РФ» в рамках соглашения намерена предоставить льготное финансирование для строительства новой школы на 1 200 мест в Северном микрорайоне Благовещенска и автомобильного путепровода в Новобурейском.

Министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева сказала, что подавляющее большинство подписанных в разные годы соглашений на ВЭФ касается очень объемных и значимых проектов. По ряду проектов, старт которым был дан соглашениями на ВЭФ в прошлом году, прогресс виден уже сегодня. Например, в активной фазе в Свободненском районе идет строительство Комплекса по сжижению природного газа. По плану идет строительство двух молочных мегаферм в Ивановском муниципальном округе на 2 400 голов и в Тамбовском районе на 600 голов. А на ВЭФ – 2019 объявили о запуске Дальневосточной ипотеки под рекордно низкие 2 %.

— Восточный экономический форум в этом году будет отличаться от предыдущих, основной упор в работе нашей делегации сделаем на поиск новых партнеров, в том числе среди стран Востока и Азии. Современная геополитическая обстановка стимулирует развитие новых форм сотрудничества. Площадка ВЭФ – хороший старт для взаимовыгодных проектов. Ежегодно во Владивостоке мы проводим десятки встреч и переговоров, главная цель которых – реализация новых проектов для развития экономики региона и повышение качества жизни населения. В этом году в рамках ВЭФ – 2022 планируем подписать 18 соглашений на общую сумму свыше 30 миллиардов рублей, – отметил губернатор Василий Орлов.