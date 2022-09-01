На ремонт стадиона Алексеевской гимназии в Благовещенске потратят 77 миллионов рублей

В Благовещенске капитально отремонтируют стадион Алексеевской гимназии. Его площадь составит около шести тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

Специалисты уже завершили инженерные изыскания, сейчас готовят проектную и рабочую документацию. Планируется, что ремонт стадиона завершится до октября 2023 года. Здесь обустроят волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки и зону с тренажёрами. Дизайн-проект подготовили в Центре развития территорий Амурской области.

На обновление спортивного объекта выделили 77 миллионов рублей из городского и областного бюджетов.