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Где живем там и мусорим: жители Чигирей устроили свалку на обочине

Нарушителей сняли на видео

Где живем там и мусорим: жители Чигирей устроили свалку на обочине
Фото: скриншот видео телеграм-канала «Благовещенск №1»

В четверг, 1 сентября, в соцсетях опубликовали видео, снятое в селе Чигири Благовещенского района. На кадрах видно, как двое мужчин выбрасывают мусор на обочину дороги.

— Чигири превратили в свалку. Никого не стесняясь, средь бела дня двое мужчин привезли и вывалили на Василенко (сразу на въезде в Чигири) целый грузовик мусора, – передают слова подписчиков, приславших ролик, администраторы телеграм-канала «Благовещенск №1».

На кадрах ролика видно, что двое мужчин выбрасывают из небольшого грузовичка иностранного производства различный мусор: доски, пакеты, шины и многое другое.

Информацию о происшествии корреспонденты Амур.инфо передали в полицию. По данному факту будет проведена проверка.

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#происшествия #экология

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