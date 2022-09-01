Где живем там и мусорим: жители Чигирей устроили свалку на обочине

В четверг, 1 сентября, в соцсетях опубликовали видео, снятое в селе Чигири Благовещенского района. На кадрах видно, как двое мужчин выбрасывают мусор на обочину дороги.

— Чигири превратили в свалку. Никого не стесняясь, средь бела дня двое мужчин привезли и вывалили на Василенко (сразу на въезде в Чигири) целый грузовик мусора, – передают слова подписчиков, приславших ролик, администраторы телеграм-канала «Благовещенск №1».

На кадрах ролика видно, что двое мужчин выбрасывают из небольшого грузовичка иностранного производства различный мусор: доски, пакеты, шины и многое другое.

Информацию о происшествии корреспонденты Амур.инфо передали в полицию. По данному факту будет проведена проверка.