В Амурской области отметят День работников нефтяной и газовой промышленности

Фото: Амурский ГПЗ

В предстоящее воскресенье, 4 сентября, страна отметит День работников нефтяной и газовой промышленности. Последние годы этот праздник по праву отмечает и Приамурье.

Неподалеку от города Свободного ведется строительство Амурского газоперерабатывающего завода – одного из крупнейших предприятий отрасли в мире. Для многих жителей нашего региона, в том числе для молодежи, высокотехнологичное производство уже открыло новые возможности. Для многих эта работа стала исполнением мечты. О молодых газовиках, которые скоро отметят свой профессиональный праздник, – в фильме Амурского ГПЗ.