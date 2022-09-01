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В Амурской области отметят День работников нефтяной и газовой промышленности

О молодежи, занятой в газовой промышленности Приамурья, рассказали в фильме Амурского ГПЗ

В Амурской области отметят День работников нефтяной и газовой промышленности
Фото: Амурский ГПЗ

В предстоящее воскресенье, 4 сентября, страна отметит День работников нефтяной и газовой промышленности. Последние годы этот праздник по праву отмечает и Приамурье.

Неподалеку от города Свободного ведется строительство Амурского газоперерабатывающего завода – одного из крупнейших предприятий отрасли в мире. Для многих жителей нашего региона, в том числе для молодежи, высокотехнологичное производство уже открыло новые возможности. Для многих эта работа стала исполнением мечты. О молодых газовиках, которые скоро отметят свой профессиональный праздник, – в фильме Амурского ГПЗ.

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#энергетика

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