Нефтяной танкер сел на мель и перекрыл Суэцкий канал

Международные информагентства сообщают, что нештатная ситуация произошла поздно вечером 31 августа. На некоторое время танкер полностью заблокировал движение по каналу, однако позднее местные власти сообщили, что судно сняли с мели.

Напомним, что 23 марта 2021 года один из крупнейших контейнеровозов в мире «Ever Given» сель на мель в Суэцком канале, полностью перегородив его. Контейнеровоз освободили и смогли открыть канал для движения только 29 марта. Это повлекло значительные убытки для коммерческих компаний по всему миру и вынудило компанию выплатить египетским властям 600 миллионов долларов.