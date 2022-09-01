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Нефтяной танкер сел на мель и перекрыл Суэцкий канал

Он рисковал повторить судьбу «Ever Given»

Нефтяной танкер сел на мель и перекрыл Суэцкий канал
Фото: Pixabay

Проход судов по Суэцкому каналу в Египте был остановлен после того, как на мель сел нефтяной танкер, сообщает информагентство «РИА ФАН». Судно «Affinity V» под флагом Сингапура водоизмещением 64 тысячи тонн и длиной 252 метра направлялось из Португалии в Саудовскую Аравию.

Международные информагентства сообщают, что нештатная ситуация произошла поздно вечером 31 августа. На некоторое время танкер полностью заблокировал движение по каналу, однако позднее местные власти сообщили, что судно сняли с мели.

Напомним, что 23 марта 2021 года один из крупнейших контейнеровозов в мире «Ever Given» сель на мель в Суэцком канале, полностью перегородив его. Контейнеровоз освободили и смогли открыть канал для движения только 29 марта. Это повлекло значительные убытки для коммерческих компаний по всему миру и вынудило компанию выплатить египетским властям 600 миллионов долларов.

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#происшествия #транспорт

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