В Сковородине неизвестный повредил трубу теплоснабжения

Прокуратура Сковородинского района контролирует работы по восстановлению трубопровода теплоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.

Полиция установила, что неизвестный, используя строительную технику, повредил трубу теплоснабжения, изоляцию и опоры сети теплоснабжения. В холодное время года эта труба подает тепло пятой части населения города Сковородино.

Прокуратура контролирует своевременное устранение аварии и восстановление поврежденной трубы, которое сейчас ведут коммунальщики.

Фото: прокуратура Амурской области

Фото: прокуратура Амурской области

Сотрудники территориальной полиции проводят проверку по факту повреждения имущества, выясняют обстоятельства произошедшего.