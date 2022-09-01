В Сковородине неизвестный повредил трубу теплоснабжения
Там ведутся восстановительные работы
Прокуратура Сковородинского района контролирует работы по восстановлению трубопровода теплоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.
Полиция установила, что неизвестный, используя строительную технику, повредил трубу теплоснабжения, изоляцию и опоры сети теплоснабжения. В холодное время года эта труба подает тепло пятой части населения города Сковородино.
Прокуратура контролирует своевременное устранение аварии и восстановление поврежденной трубы, которое сейчас ведут коммунальщики.
Фото: прокуратура Амурской области
Фото: прокуратура Амурской области
Сотрудники территориальной полиции проводят проверку по факту повреждения имущества, выясняют обстоятельства произошедшего.
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