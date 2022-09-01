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1сентября
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сегодня, 10:03 0

1 сентября в Благовещенске временно перекроют улицу

На несколько часов ограничат движение по улице Политехнической

1 сентября в Благовещенске временно перекроют улицу
Фото: Амур.инфо

В четверг, 1 сентября, с 10:00 будет закрыт для транспорта участок улицы Политехнической между Зейской и Амурской. Об этом предупреждают в мэрии Благовещенска.

На участке будут восстанавливать дорожное покрытие, работы планируется завершить до 17:00. Администрация Благовещенска просит водителей учитывать дорожные работы и заранее планировать поездки.

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#дороги #происшествия #транспорт

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