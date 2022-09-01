Благовещенка, желая найти любовь, отдала шарлатанке около миллиона рублей

Благовещенская полиция возбудила уголовное дело в отношении 20-летней жительницы Краснодарского края. Девушка подозревается в мошенничестве в крупном размере, сообщает областное управление МВД.

Следствие установило, что в декабре 2021 года благовещенка 1979 года рождения оказалась в трудной жизненной ситуации и обратилась за помощью к гадалке. «Специалиста» она нашла в соцсети и воспользовалась её услугами. Онлайн сеансы, в ходе которых «гадалка» обещала наладить личную жизнь, поправить здоровье и решить профессиональные проблемы, оплачивались амурчанкой по апрель 2022 года.

При очередном расчете благовещенка вместо 50 тысяч рублей случайно перевела мошеннице 500 тысяч рублей. Женщина потребовала вернуть деньги, но «гадалка» убедила её в необходимости «очищения денег от черноты» и попросила еще 100 тысяч рублей. В общем амурчанка перечислила «гадалке» 860 тысяч рублей, но желаемого не получила и обратилась с заявлением в полицию.

Полицейские установили личность преступницы. Сейчас она задержана и находится в следственном изоляторе другого региона страны в качестве подозреваемой по аналогичным преступлениям.

Согласно УК РФ, максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до полутора лет.

— Не стоит слепо верить различным экстрасенсам, гадалкам и целителям, отдавая им деньги за пустые обещания. Следует насторожиться, если вам навязывают экстрасенсорные услуги, обещают приворожить любимого или навести порчу на недругов, – предостерегают в полиции.