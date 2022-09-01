Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:24 0

Благовещенка, желая найти любовь, отдала шарлатанке около миллиона рублей

Деньги потеряла, а личную жизнь так и не наладила

Благовещенка, желая найти любовь, отдала шарлатанке около миллиона рублей
Фото: Амур.инфо

Благовещенская полиция возбудила уголовное дело в отношении 20-летней жительницы Краснодарского края. Девушка подозревается в мошенничестве в крупном размере, сообщает областное управление МВД.

Следствие установило, что в декабре 2021 года благовещенка 1979 года рождения оказалась в трудной жизненной ситуации и обратилась за помощью к гадалке. «Специалиста» она нашла в соцсети и воспользовалась её услугами. Онлайн сеансы, в ходе которых «гадалка» обещала наладить личную жизнь, поправить здоровье и решить профессиональные проблемы, оплачивались амурчанкой по апрель 2022 года.

При очередном расчете благовещенка вместо 50 тысяч рублей случайно перевела мошеннице 500 тысяч рублей. Женщина потребовала вернуть деньги, но «гадалка» убедила её в необходимости «очищения денег от черноты» и попросила еще 100 тысяч рублей. В общем амурчанка перечислила «гадалке» 860 тысяч рублей, но желаемого не получила и обратилась с заявлением в полицию.

Полицейские установили личность преступницы. Сейчас она задержана и находится в следственном изоляторе другого региона страны в качестве подозреваемой по аналогичным преступлениям.

Согласно УК РФ, максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до полутора лет.

— Не стоит слепо верить различным экстрасенсам, гадалкам и целителям, отдавая им деньги за пустые обещания. Следует насторожиться, если вам навязывают экстрасенсорные услуги, обещают приворожить любимого или навести порчу на недругов, – предостерегают в полиции.

Просмотров всего: 495

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске произошло два ДТП с участием автобусов
Происшествия

Из Амурской области выдворили 22 нелегальных мигранта
Происшествия

В Благовещенске задержали воров велосипедов
Происшествия

Где живем там и мусорим: жители Чигирей устроили свалку на обочине