Кристина Асмус стала фигурантом дела о дискредитации российской армии

Агент актрисы Мария Нисанова усомнилась в том, что на Асмус завели административное дело и призвала не верить слухам.

Однако в суде сообщили, что Кристина Асмус привлекается к ответственности за публикацию, размещённую в социальных сетях. Актрисе грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Судебное разбирательство состоится 6 сентября.

Как сообщает РБК, в пресс-службе суда также пояснили, что Асмус разместила публикацию с негативным отношением к проводимой военной операции.

Как пишет «Комсомольская правда», в соцсетях Кристины опубликованы лишь снимки со съёмок, спектаклей, а также многочисленные селфи. Лишь в конце февраля актриса разместила чёрный квадрат, как и многие представители шоу-бизнеса, а также короткую подпись с призывом остановить военные действия. Видимо, именно это и стало мотивом для дела.

Адвокат Андрей Алёшкин заявил, что административное дело может стать уголовным, если Асмус решит снова высказаться. По словам юриста, если в течение года актриса совершит повторное правонарушение, то её могут привлечь уже к уголовной ответственности. При этом за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России предусмотрено наказание в виде штрафа до полутора миллиона рублей либо лишение свободы сроком до трёх лет.

Ранее по той же статье на 50 тысяч рублей оштрафовали лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, который высказал своё мнение о спецоперации на концерте в Уфе. Однако других представителей шоу-бизнеса, которые также публиковали «квадраты» в своих соцсетях, к ответственности пока не привлекали.