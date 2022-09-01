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1сентября
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сегодня, 09:42 0

Российским школьникам запретили использовать смартфоны на уроках

С такой инициативой выступил Владимир Мединский

Российским школьникам запретили использовать смартфоны на уроках
Фото: Светлана Митина

Помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский на московском педсовете предложил в порядке эксперимента запретить школьникам использовать смартфоны во время занятий.

По мнению чиновника, пишет Интерфакс, из-за смартфонов дети отвлекаются от учебного процесса, поскольку уроки им видятся неприятным прерыванием интересной игры.

— Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем – в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в «локере» оставил (смартфон), родители спокойны, – предложил Владимир Мединский.

Отметим, что накануне Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о том, что с 1 сентября на уроках в российских школах мобильные телефоны запрещены, чтобы не отвлекать детей. В случае необходимости пообщаться с родителями можно на перемене.

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#дети #закон #школа #технологии

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