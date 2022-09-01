Российским школьникам запретили использовать смартфоны на уроках

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Помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский на московском педсовете предложил в порядке эксперимента запретить школьникам использовать смартфоны во время занятий.

По мнению чиновника, пишет Интерфакс, из-за смартфонов дети отвлекаются от учебного процесса, поскольку уроки им видятся неприятным прерыванием интересной игры.

— Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем – в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в «локере» оставил (смартфон), родители спокойны, – предложил Владимир Мединский.

Отметим, что накануне Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о том, что с 1 сентября на уроках в российских школах мобильные телефоны запрещены, чтобы не отвлекать детей. В случае необходимости пообщаться с родителями можно на перемене.