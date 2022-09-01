На Дальнем Востоке будут делать лекарства с «ингредиентами» из Индии

Этот вопрос планируют подробно проработать в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 5-8 сентября во Владивостоке. На форуме ждут делегацию из Индии.

Алексей Чекунков отметил, что индийский бизнес в новых экономических условиях ведет активную работу и интересуется новыми возможностями, хочет расширить традиционные сферы сотрудничества. В Индии, как отметил глава Минвостокразвития РФ, есть крупнейшие компании в области фармацевтики, есть и мировые лидеры в производстве фармсубстанций.

— Сейчас у нас идут переговоры о возможности размещения на Дальнем Востоке производств лекарственных препаратов с использованием индийских фармацевтических субстанций. Они могли бы замещать выпавшие импортные лекарства из других стран, – сказал Чекунков.