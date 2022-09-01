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сегодня, 09:13 0

На Дальнем Востоке будут делать лекарства с «ингредиентами» из Индии

Они потенциально могут заменить выпавшие из-за санкций импортные лекарства

На Дальнем Востоке будут делать лекарства с «ингредиентами» из Индии
Фото: Амур.инфо

Производства лекарств с использованием индийских фармацевтических субстанций могут появиться на Дальнем Востоке. Сейчас идут переговоры, об этом в интервью РИА Новости заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

Этот вопрос планируют подробно проработать в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 5-8 сентября во Владивостоке. На форуме ждут делегацию из Индии.

Алексей Чекунков отметил, что индийский бизнес в новых экономических условиях ведет активную работу и интересуется новыми возможностями, хочет расширить традиционные сферы сотрудничества. В Индии, как отметил глава Минвостокразвития РФ, есть крупнейшие компании в области фармацевтики, есть и мировые лидеры в производстве фармсубстанций.

— Сейчас у нас идут переговоры о возможности размещения на Дальнем Востоке производств лекарственных препаратов с использованием индийских фармацевтических субстанций. Они могли бы замещать выпавшие импортные лекарства из других стран, – сказал Чекунков.

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#медицина #экономика

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