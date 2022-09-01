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1сентября
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сегодня, 08:43 0

Каждый пятый благовещенец считает себя абсолютно счастливым человеком

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса

Каждый пятый благовещенец считает себя абсолютно счастливым человеком
Фото: Амур.инфо

Исследование показало, что среднестатистический житель российских регионов счастливее москвичей и петербуржцев. В опросе сервиса приняли активное участие и жители Благовещенска.

По данным SuperJob, жители амурской столицы счастливы на 3,51 балла из пяти. Абсолютно счастливыми себя считают 22 % благовещенцев: свои ощущения они оценили на пять баллов из пяти возможных. Еще 28 % поставили своему состоянию «четверку», а 24 % – «тройку». Каждый десятый (10 %) счастлив лишь на два балла из пяти, а 8 % называют себя абсолютно несчастными людьми.

При этом, женщины в среднем счастливее мужчин (3,6 против 3,4 балла соответственно). Чаще других довольна своей жизнью молодежь до 24 лет (3,66 балла). Состоящие в браке, как оказалось, счастливее холостых и незамужних (3,61 против 3,23 балла), а имеющие детей – счастливее бездетных (в среднем 3,64 против 3,11 балла).

«Во многой мудрости много печали», пришли к выводу специалисты сервиса SuperJob: опрошенные со средним профессиональным образованием ближе к абсолютному счастью, чем обладатели университетских дипломов (3,52 против 3,4 балла).

Финансы, как оказалось, тоже влияют на уровень эндорфинов, но довольно своеобразно – побеждает золотая середина. Жители Благовещенска, зарабатывающие от 80 до 200 тысяч рублей, счастливее и тех, кто зарабатывает меньше, и тех, кто зарабатывает больше. Видимо, 200 тысяч рублей – такой уровень ежемесячного дохода, после достижения которого деньги уже не делают счастливее. Любопытно, что в месяц для счастья среднестатистическому россиянину нужна примерно эта же сумма.

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#жизнь #аналитика

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