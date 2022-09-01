Средняя зарплата амурских педагогов составила 47 тысяч рублей

Эксперты платформы HeadHunter проанализировали заработную плату специалистов сферы «Наука и образование» в Амурской области.

В среднем по региону она составляет 47,2 тысячи рублей, при этом с января по июль оплата труда выросла на 6,7 тысячи рублей.

Самой высокооплачиваемой вакансией в регионе стало предложение, предполагающее переезд в другую страну – сегодня открыт поиск учителя начальных классов в школу Монголии с денежным довольствием в 75 тысяч рублей.

На втором месте – вакансия для преподавателей китайского и английского языков в частную школу Благовещенска с зарплатой от 60 тысяч рублей. Основные требования: уровень владения языком не ниже продвинутого, высшее профильное образование (педагогическое или лингвистическое), коммуникативные навыки.