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1сентября
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сегодня, 09:24 0

Средняя зарплата амурских педагогов составила 47 тысяч рублей

Именно такую сумму готовы предложить работодатели

Средняя зарплата амурских педагогов составила 47 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

Эксперты платформы HeadHunter проанализировали заработную плату специалистов сферы «Наука и образование» в Амурской области.

В среднем по региону она составляет 47,2 тысячи рублей, при этом с января по июль оплата труда выросла на 6,7 тысячи рублей.

Самой высокооплачиваемой вакансией в регионе стало предложение, предполагающее переезд в другую страну – сегодня открыт поиск учителя начальных классов в школу Монголии с денежным довольствием в 75 тысяч рублей.

На втором месте – вакансия для преподавателей китайского и английского языков в частную школу Благовещенска с зарплатой от 60 тысяч рублей. Основные требования: уровень владения языком не ниже продвинутого, высшее профильное образование (педагогическое или лингвистическое), коммуникативные навыки.

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#аналитика #школа #работа

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