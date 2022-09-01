Один день из жизни амурского учителя

Фото: Жанна Коваленко

В рамках проекта «Один день из жизни…» и в преддверии Дня знаний корреспондент Амур.инфо пообщался с учителем начальных классов Алексеевской гимназии города Благовещенска Жанной Коваленко, которая имеет за плечами 30 лет педагогического стажа и является руководителем городского методического объединения учителей начальных классов Благовещенска.

— Добрый день, Жанна Сергеевна. Расскажите, как строится рабочий день учителя?

— Каждый день у учителя неповторим. Не бывает похожих дней. Как-то прочитала высказывание, которое очень подойдёт для ответа на ваш вопрос. «Учитель это не только профессия, но ещё и состояние души». И это состояние души, которым должен обладать педагог, неся детям каждый день не только знания, но и свою любовь.

Говоря о том, как строится рабочий день учителя, мы подразумеваем не только уроки, классные часы, внеурочную деятельность, проверку тетрадей, но и яркие события. Это могут быть какие-то встречи, беседы, огорчения, наставления, оживлённые перемены и многое-многое другое.

Дни рабочие пролетают молниеносно. Да что дни, иногда не замечаешь, как пролетает целая неделя. Как только переступаешь порог школы, забываешь обо всём, потому что сразу чувствуешь особую энергетику школы. А она сразу заряжает на работу.

До уроков я должна не только подготовиться к ним, но и заполнить ежедневные отчёты, в том числе и по питанию, узнать у родителей почему дети отсутствуют на занятиях, если заранее не предупредили. Когда звенит звонок, я понимаю, что должна перевести ребёнка из того мира, в котором он жил на перемене, в другой – мир знаний. Как это сделать? Конечно же заинтересовать.

На уроках дети учатся решать проблемные ситуации, выступают в роли исследователей, выполняют творческие задания, работают в группах. Я понимаю, что каждый из них унесёт после уроков что-то новое: кто-то научится решать задачи, кто-то запомнит новое правило, а у кого-то останется в памяти герой из литературного произведения.

Перемены, конечно, долгожданны для детей, но для учителя это тоже рабочий день. Это и помощь ребятам в столовой, и подготовка к новому уроку и общение с ребятами. Кто-то хочет рассказать, что у него что-то произошло интересное. Кто-то задает вопросы, и я должна на них обязательно ответить. Тут же может возникнуть конфликт между ребятами и мне нужно вмешаться и развести спорщиков.

В таком ритме и пролетает мой учебный день. И всегда кажется, что времени не хватает, всегда хочется что-то ещё дать детям, что-то интересное им рассказать, показать. Когда дети уходят из класса, то меня на столе ждут стопки тетрадей. Хорошо, когда есть «окна», например музыка, тогда что-то успеваю просмотреть в классе. Если нет – то проверяю уже дома. По пути делаю выдох (смеётся), потому что понимаю: нужно приготовить ужин, пообщаться с семьей и подготовиться к новому дню. Подготовка включает в себя не только будущие уроки и тетради, но и создание презентаций, разработка материалов для внеклассных занятий, классных часов, тематических недель и так далее. Нужно продумывать какие-то моменты, которые будут мотивировать детей. К примеру, зимой мы ходили на улицу и лепили снеговиков или запускали мыльные пузыри и смотрели как они будут вести себя на морозе.

Да, день у учителя действительно насыщенный и он продумывается заранее. Ведь работу с ребятами нужно строить так, чтобы не только успеть все задуманное, но и сделать это интересно.

фото: Жанна Коваленко

— С кем труднее работать: с учениками или их родителями?

— Мы обсуждали этот вопрос с коллегами. И знаете, наверное, с родителями. Потому что родители – это те люди, которые тоже заинтересованы в том, чтобы ребёнок был успешным. И чтобы это получилось, мы должны смотреть в одном направлении, у нас должна быть одна цель как в обучении, так и в воспитании. Значит родители должны доверять учителю, его советам и рекомендациям.

Простой пример: когда получается хлопок? Когда у нас есть две руки. Одна рука –это учителя, вторая – родители. И только когда мы движемся друг другу навстречу, получается желаемый результат. И сделать так иногда бывает достаточно сложно.

— Родительские чаты помогают или мешают?

— В какой-то мере они помогают, но только тогда, когда ими правильно пользуются. Иногда возникают какие-то конфликтные ситуации, которые портят всю работу и отношения между родителями и классным руководителем. Чтобы этого не случалось, мы всегда договариваемся о правилах работы в чате, об уважительном отношении друг к другу.

Конечно, прежде всего это должен быть информационный чат. Если же у родителей какие-то вопросы возникают, я всегда прошу, чтобы их писали мне лично, а не в общую группу. Если вопрос касается всех, то я могу дать ответ на него в общую группу, если нет, то даю ответ каждому родителю.

— Как правильно подготовить ребёнка к школе?

— Ежегодно, приводя детей в первый класс, родители всегда говорят: «он умеет читать и писать». Они считают, что это самое главное, что должен уметь ребёнок перед школой. Но, к сожалению, это далеко не главный компонент дальнейшей успешной учёбы. Для того, чтобы ребёнок адаптировался в первом классе, ему нужен целый комплекс умений. При этом должна быть развита не только познавательная сфера, но и психологическая.

К сожалению, очень часто родители не обращают внимание на мелкую моторику рук ребёнка. А ведь это один из самых важных компонентов. Родители должны видеть, как пользуется карандашом, ручкой, ножницами. Мы иногда видим до третьего класса, что детям очень сложно пользоваться ножницами – они не могут вырезать по контуру. Почему это так важно? Дело в том, что центры головного мозга, которые отвечают за развитие мелкой моторики и за развития речи, находятся рядом. Поэтому, когда мы развиваем мелкую моторику, то этим стимулируем развитие центра речи.

Да, для будущих первоклассников очень важно развитие речи. Родителям мы советуем читать ребёнку, обсуждать, что произошло в книге, чтобы он мог рассказать об этом. Важен и уровень самоконтроля, чтобы он мог удерживать внимание, привыкать к правилам поведения. Ребёнок приходит в школу и попадает в совсем новые условия: теперь преобладает не игровая, а учебная деятельность, приходится придерживаться режима дня, соблюдать чёткую систему требований. А ребёнку так хочется подскочить с места, выкрикнуть ответ, сказать что-то. А в школе другие правила, которые он должен выполнять. Способность приспособиться к таким условиям – это волевая готовность ребёнка.

Важны и мотивация, желание учиться. Иногда родители, сами того не ведая, настраивают ребёнка против школы. Заставляют читать или выполнять какие-то задания, которые не хочется делать. Тем самым будущий школьник уже понимает – дальше его будут заставлять точно так же. У каждого ребёнка свое время, когда он начинает интересоваться буквами, звуками, соединять их. Не надо торопить ребёнка. Стоит дождаться, когда он сам проявит интерес. Важно не учить читать, а развивать речь, не учить писать, а создавать условия для развития мелкой моторики руки. Конечно хорошо, если будущий первоклассник умеет считать, писать, читать, но для полного развития ему необходимо общаться со сверстниками и взрослыми, играть в развивающие игры, слушать чтение книг, рисовать, лепить, фантазировать.

— Нужно ли делать все домашние задания вместе с ребёнком?

— Чтобы было понятно, хочу привести пример. Сравним домашнее задание с ездой на велосипеде.

Прежде, чем учить ребёнка ездить на велосипеде, мы что делаем? Мы показываем, как это надо делать. Это естественно. Для ребёнка это новый вид деятельности, и чтобы понять, как его выполнять, нужен взрослый. У нас на уроке учитель показал, кто-то из детей понял, кто-то нет. Нужна помощь родителя. Дальше что мы делаем? Мы берёмся за руль и сидение и помогаем ребёнку двигаться, оказываем помощь, поддерживаем. С «домашкой» то же самое. Мы должны первое время поддерживать и помогать. Когда у ребёнка начинает лучше получаться, то мы уже придерживаем только за сидение, просто показывая, как лучше. Так и с домашним заданием: часть ребенок делает сам, часть с помощью папы или мамы. А потом мы видим, что ребенок сам поехал, и отпускаем его, только контролируем со стороны. И с учебой мы видим, что ему удается самостоятельно, и даем эту самостоятельность. Но контроль должен всё равно быть.

— Что самое сложное в работе учителя?

— Самое сложное это постоянно повышать свой уровень самообразования. Это постоянная работа над собой. Он должен быть на шаг впереди учеников. Мне кажется, это очень важно. Учитель должен шагать в ногу со временем, постоянно обучаться, находить что-то новое и интересное. Изменения происходят каждый год. Кроме того, учитель должен умело использовать новые технологии в своей работе.

— Случаи, после которых уверилась или разуверилась в правильности выбранной профессии

— Бывают разные случаи. Конечно, иногда бывает, что хочется сказать: «Всё! Больше не могу и не хочу». Но когда приходят такие сообщения как эти, я их оставляю себе, чтобы вдохновляться. Вот мне мама одного из моих учеников пишет: «Спасибо вам, что вы были в нашей судьбе». Понимаете? И вот слёзы на глазах. И понимаешь: всё не зря. Или другое сообщение: «Спасибо вам за теплые года в начальной школе». Вот видите. Я говорила, что очень важно, чтобы ребенок с теплотой и радостью вспоминал школьные годы. Когда мне такое пишут, я понимаю, что я действительно на своём месте. «Спасибо вам, что вы были в жизни моей дочери. Она запомнит ваши тепло и доброту на всю жизнь». И вот когда я такое читаю, у меня в глазах наворачиваются слёзы. Я очень благодарна родителям, что они понимают меня и у нас с ними всё получается. И когда в 11 классе ко мне подходит мама с дочкой и говорит: «Жанна Сергеевна то, что она такая стала, это и ваша заслуга». И понимаешь, как важно то, что я делаю. Или вот на перемене дети рисуют открытки и дарят мне. Причем эти открытки рисовали не только девчонки, но мальчишки, которые закончили школу в этом году. Я принесла, им показываю, они смеются, вспоминают.

фото: Амур.инфо

— В нашей рубрике «Один день из жизни...» мы всегда спрашиваем: «как часто вам говорят «спасибо»? В вашем случае вижу, что часто.

— Знаете, в конце прошлого года, когда мы заканчивали третий класс, ребята писали, чем запомнился им год. Очень важно учить детей анализировать. Раздала ребятам разноцветные листочки, потому что они писали ответы на разные вопросы: что самое важное было в третьем классе, что для вас стало открытием в третьем классе, кому и за что вы благородны. Потом эти листочки мы крепили на нашу доску. И, знаете, я была приятно удивлена, что ребята пишут, к примеру: «открытия – это учёба, друзья, новые открытия»; «рад, что у нас первое место в конференции»; «самое важное – это друзья»; «самое главное для меня было общение с одноклассниками, с которыми я не виделся летом». А кто-то из учеников написал: «спасибо учителям»; «Я стал к учёбе по-другому относиться»; «спасибо учителю, что научила в столбик умножать и делить»; «самое важное было помогать Жанне Сергеевне на день самоуправления».

фото: Амур.инфо

И вот такие слова благодарности за то, что «нас учила и выдержала» я конечно слышу. И от учеников, и от их родителей, от коллег, когда делишься опытом. Да, часто слышу и это очень приятно. Мы не только слышим «спасибо», но и учим детей быть благодарными, потому что это очень важно.