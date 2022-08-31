В Амурской области за сутки выявили 293 случая заражения COVID-19

За последние сутки в Приамурье обнаружили 293 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствует официальная информация на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 22 больным. При этом выздоровело 125 человек. Смертей не зарегистрировано. С начала пандемии в Амурской области зарегистрировано 112 866 случаев заражения, из которых 764 оказались смертельными.

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#COVID 19

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Юлия Медведева