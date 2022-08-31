Василий Орлов посетил открытие мемориальной доски амурскому военному

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своём телеграм-канале рассказал о том, что сегодня, 31 августа, в селе Короли Октябрьского района на фасаде школы открыли мемориальную доску в честь Героя России Ивана Цевуна.

«Иван Геннадьевич погиб, защищая мирных жителей Донбасса, защищая нашу Родину. Предки Ивана Цевуна боролись с фашизмом - два деда удостоены звания Герой Советского Союза. Иван Геннадьевич отдал свою жизнь, чтобы мы с вами стояли под мирным небом, отдал свою жизнь за свободу Донбасса, отдал свою жизнь за Победу, –написал Василий Орлов. – Благодарю семью Ивана. Вы воспитали истинного патриота – честного, доблестного, защитника. Вечная память и вечная слава Герою!».

Фото: телеграм-канал Василия Орлова