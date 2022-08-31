Житель Белогорска приревновал подругу и избил её до смерти

На допросе 40-летний подозреваемый рассказал о ссоре из-за другого мужчины.

Следственным отделом по городу Белогорску регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В ночь на 28 августа в своей квартире подозреваемый распивал спиртные напитки с 41-летней подругой. В ходе застолья между ними произошла ссора из-за того, что ранее с телефона женщины на телефон подследственного звонил другой мужчина, оскорблял его и грозился его побить. Оскорбленный гражданин выразил недовольство, а потом сильно избил женщину руками и ногами. Утром следующего дня он вынес её на улицу, где и оставил. Спустя некоторое время потерпевшая скончалась от полученных травм.

При осмотре квартиры подозреваемого с помощью источника криминалистического света обнаружили замытые следы крови.

Ревнивец помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении подследственного меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в областном следственном комитете. Там уточнили, что мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.