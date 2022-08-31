Мясо неизвестного происхождения пытались вывезти из Амурской области

22 августа инспекторы амурского Россельхознадзора совместно с сотрудниками управления областного МВД на посту ДПС в Бурейском районе пресекли попытку вывоза из региона более двух тонн несертифицированной говядины, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Амурской области.

Мясо без ветеринарных сопроводительных документов обнаружили при осмотре автомобиля, следовавшего из Ромненского района в Приморский край.

Перевозчик не первый раз совершил подобное нарушение. На него возбудили административное дело по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ с назначением удвоенного административного штрафа. Мясо возвратили к месту его отгрузки.

Также нарушителю в очередной раз объяснили порядок документального сопровождения грузов животного происхождения и акцентировали внимание на обязательном наличии ветеринарно-сопроводительных документов.

С начала текущего года областное управление Россельхознадзора предотвратило транспортировку свыше 400 тонн несертифицированных продуктов: говядины, свинины, мороженной рыбы в ассортименте, масла сливочного и удобрений.