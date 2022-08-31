Оксана Акиньшина появилась на премьере с бывшим мужем Арчилом Геловани

Акиньшина в этот вечер просто сияла: с её лица не сходила счастливая улыбка. Актриса пришла на премьеру в эффектном комбинезоне, подчеркнувшем её тонкую талию. Судя по всему, Оксану не печалило отсутствие на премьере Данилы Козловского.

Неизвестно, расстались артисты всего на один вечер, или же их отношениям пришёл конец, и Акиньшина вернулась к мужу. Но очевидно, что она помирилась с экс-супругом.

Ещё недавно знакомые актрисы рассказывали, что она воюет с Геловани из-за детей. После развода сын и дочь уехали с ним в Грузию. Там их воспитанием занимается бабушка, посвящая внукам всё своё время, в отличие от постоянно занятой на съёмках Акиньшиной.

Оксана могла видеться с детьми в любое время, но такая ситуация её не вполне устраивала. В окружении артистки рассказывали, что она собиралась воевать с мужем за детей в суде.

Видимо, бывшие супруги всё-таки смогли забыть былые обиды и снова воссоединились. Теперь Арчил и Оксана снова появляются вместе на публике.