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Оксана Акиньшина появилась на премьере с бывшим мужем Арчилом Геловани

Акиньшина помирилась с экс-супругом

Оксана Акиньшина появилась на премьере с бывшим мужем Арчилом Геловани
Фото: kp.ru

В Москве прошла премьера второго сезона сериала «Контейнер» (18+), главную роль в котором исполнила Оксана Акиньшина. Поклонники актрисы ожидали, что она появится на премьере вместе с Данилой Козловским. Однако Акиньшина пришла вместе с бывшим мужем, кинопродюсером Арчилом Геловани, сообщает «Комсомольская правда».

Акиньшина в этот вечер просто сияла: с её лица не сходила счастливая улыбка. Актриса пришла на премьеру в эффектном комбинезоне, подчеркнувшем её тонкую талию. Судя по всему, Оксану не печалило отсутствие на премьере Данилы Козловского.

Неизвестно, расстались артисты всего на один вечер, или же их отношениям пришёл конец, и Акиньшина вернулась к мужу. Но очевидно, что она помирилась с экс-супругом.

Ещё недавно знакомые актрисы рассказывали, что она воюет с Геловани из-за детей. После развода сын и дочь уехали с ним в Грузию. Там их воспитанием занимается бабушка, посвящая внукам всё своё время, в отличие от постоянно занятой на съёмках Акиньшиной.

Оксана могла видеться с детьми в любое время, но такая ситуация её не вполне устраивала. В окружении артистки рассказывали, что она собиралась воевать с мужем за детей в суде.

Видимо, бывшие супруги всё-таки смогли забыть былые обиды и снова воссоединились. Теперь Арчил и Оксана снова появляются вместе на публике.

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