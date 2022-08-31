Сдать бездомного пса за деньги предлагают в Белогорске

В Белогорске за каждое пойманное и привезенное на предприятие животное гражданам выплачивается вознаграждение в размере четырех тысяч рублей.

Решение о привлечении населения к процессу отлова принял глава города Станислав Мелюков. По его мнению, это один из способов решения проблемы бродячих собак.

На сегодняшний день в вольерах предприятия находятся 40 собак и 46 щенков. Животных ежедневно кормят, помещения убирают. На волю, в привычную среду обитания, уже выпущено около ста ранее отловленных и чипированных четвероногих, сообщают в пресс-службе мэрии Белогорска.

Фото: пресс-служба мэрии города Белогорск