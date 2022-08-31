Поставки газа по «Северному потоку» почти полностью остановлены

Операторы газотранспортных сетей сообщили об остановке подачи газа по «Северному потоку». Профилактические работы пройдут в связи с неполадками единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

Как сообщает РИА ФАН, из-за приостановки работы газопровода Европа лишится около 100 миллионов кубометров российского газа. Ранее RT писало, что «Газпром» приостановит транспорт газа по «Северному потоку» на трое суток. В это время российские специалисты совместно с компанией «Siemens» проведут регламентные работы по устранению технических неисправностей.