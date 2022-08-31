Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1сентября
Предыдущая новость Следующая новость
31 августа 2022, 18:07 0

Где отпраздновать День знаний в Благовещенске

Подборку интересных мероприятий подготовил минкульт

Где отпраздновать День знаний в Благовещенске
Фото: Светлана Митина

1 сентября – это не только первый сбор школьного портфеля на дебютную торжественную линейку. Это повод для самого настоящего праздника и лучше всего, чтобы в нем были элементы просвещения.

Министерство культуры Амурской области подготовило программу мероприятий, которые помогут новоиспеченным школьникам провести День знаний весело и с пользой для ума.

В краеведческом музее в 11:00 пройдет мероприятие: «Осень начинается с праздника». Детей и их родителей ждут интерактивные экскурсии, представление «Тайна старого чердака», квест «Подвал», мастер-классы.

С 11:00 до 19:00 в Доме Котельникова пройдет культурно-познавательная программа «День знаний в купеческой усадьбе».

В 14:00 областная детская библиотека приглашает на спектакль «Журавушка» в рамках акции «День волшебных дверей». Гостей ждут встречи с детскими писателями, творческие мастер-классы, викторины и конкурсы.

С 10:00 областная научная библиотека проводит акцию «День знаний». В программе: обзорная экскурсия по редким и ценным краеведческим изданиям, литературный вернисаж, обзор книжной выставки и множество увлекательных викторин.

Напомним, что ранее Амур.инфо писало о мероприятиях, которые проведет 1 сентября Общественно-культурный центр.

Просмотров всего: 230

#афиша #дети #культура #образование #школа

распечатать


Общество

Амурскую няню будут судить за истязание ребенка
В России и мире

Наталья Фриске назвала причину расставания с отцом своей дочери
Общество

В Тындинском округе отремонтировали два филиала Дипкунской школы
Общество

Приехать в Благовещенск, чтобы поесть, предлагает известный телеведущий