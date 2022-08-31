Где отпраздновать День знаний в Благовещенске

Фото: Светлана Митина

1 сентября – это не только первый сбор школьного портфеля на дебютную торжественную линейку. Это повод для самого настоящего праздника и лучше всего, чтобы в нем были элементы просвещения.

Министерство культуры Амурской области подготовило программу мероприятий, которые помогут новоиспеченным школьникам провести День знаний весело и с пользой для ума. В краеведческом музее в 11:00 пройдет мероприятие: «Осень начинается с праздника». Детей и их родителей ждут интерактивные экскурсии, представление «Тайна старого чердака», квест «Подвал», мастер-классы. С 11:00 до 19:00 в Доме Котельникова пройдет культурно-познавательная программа «День знаний в купеческой усадьбе». В 14:00 областная детская библиотека приглашает на спектакль «Журавушка» в рамках акции «День волшебных дверей». Гостей ждут встречи с детскими писателями, творческие мастер-классы, викторины и конкурсы. С 10:00 областная научная библиотека проводит акцию «День знаний». В программе: обзорная экскурсия по редким и ценным краеведческим изданиям, литературный вернисаж, обзор книжной выставки и множество увлекательных викторин. Напомним, что ранее Амур.инфо писало о мероприятиях, которые проведет 1 сентября Общественно-культурный центр.

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Киселева Ольга