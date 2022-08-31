Актёр Леонардо Ди Каприо расстался с Камилой Морроне

Инсайдеры сообщили, что Ди Каприо и Морроне прекратили свои отношения летом. 47-летний актёр на 22 года старше своей избранницы. Возможно, именно большая разница в возрасте и стала причиной расставания пары.

Как сообщает «Пятый канал», вокруг Ди Каприо давно ходят слухи, что он не встречается с девушками старше 25 лет. В сети уверены, что Камила просто постарела для голливудского мачо.

Американские СМИ сообщали, что Леонардо ещё ни к одной девушке не относился с таким трепетом и вниманием. В 2020 году Ди Каприо и Морроне появились как пара на церемонии вручения премии «Оскар». Позже они сообщили о серьёзных отношениях и признались, что собираются жить вместе.

Лео познакомился с Камилой ещё в 2008 году, когда ей было всего 12 лет. Их познакомил Аль Пачино, который много лет жил с матерью девушки. Встречаться Ди Каприо и Морроне начали в 2017 году после расставания актёра с моделью Ниной Агдал.

Камила родилась в Аргентине, но ещё в детстве вместе с родителями переехала в США. Её мать и отец тоже были моделями. Благодаря эффектной внешности они снимались в рекламе и в сериалах.

После развода с мужем мать Камилы Люсия познакомилась с актёром Аль Пачино. В то время ей было 30 лет, а голливудской звезде – 66. Пара прожила вместе почти 10 лет, а затем рассталась.