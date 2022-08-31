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31августа
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сегодня, 15:38 0

Амурскую няню будут судить за истязание ребенка

28-летняя благовещенка издевалась над маленьким мальчиком

Амурскую няню будут судить за истязание ребенка
Фото: Амур.инфо

Следственным отделом по городу Благовещенску завершено расследование уголовного дела по обвинению молодой жительницы областного центра в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ – истязание несовершеннолетнего. Материалы дела переданы в суд.

Как ранее писало Амур.инфо, няня подозревалась в нанесении физических повреждений малышу, за которым присматривала с октября 2021 года. Через полгода после найма няни, в марте 2022, мама ребенка стала замечать синяки и ссадины у сына. Но у няни всегда был готов ответ об их происхождении. Затем мама заметила, что у ребенка появился страх при виде няни. Это ещё больше насторожило женщину, и она установила дома камеру видеонаблюдения, которая 12 мая зафиксировала факт применения физического насилия к её ребенку со стороны наемной няни. Сразу после этого мама мальчика обратилась в правоохранительные органы.

Начались следственные действия. На допросе обвиняемая свою вину в систематическом причинении физических страданий ребенку не признала. Но и от очевидного отказываться не стала, указав, что факт применения насилия к мальчику был лишь однажды. Как раз тогда, когда это зафиксировала видеокамера.

Однако собранные следствием доказательства позволяют утверждать как минимум о трех подобных случаях.

Обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора города Благовещенска. Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, а в случае, если пострадавшая сторона подаст иск о компенсации морального вреда, то и штраф.

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#дети #происшествия

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