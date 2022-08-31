Житель Тынды разослал чужие приватные фото по знакомым

Тындинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое выразилось в сборе компрометирующего материала и дальнейшем сознательном распространении.

В ноябре 2021 года молодой человек сделал несколько видео и фото своей девушки в формате «не для посторонних глаз». Позднее, после расставания, он, желая отомстить, отправил фотографии другой своей знакомой, чем обеспечил себе уголовное преследование. В ближайшее время его дело рассмотрит Тындинский окружной судебный участок.

За данное преступление суд может назначить до двухсот тысяч рублей штрафа, либо годовые исправительные работы, либо лишение свободы сроком на два года, в зависимости от степени тяжести и нанесённого вреда, сообщает прокуратура Амурской области.