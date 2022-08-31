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сегодня, 13:30 0

Дана Борисова оказалась в больнице из-за биполярного расстройства

46-летняя телеведущая сообщила о госпитализации в личном блоге

Дана Борисова оказалась в больнице из-за биполярного расстройства
Фото: kleo.ru

Дана Борисова несколько лет назад призналась, что у неё диагностировано биполярное расстройство. При этом заболевании происходит резкая смена настроения, в результате чего человек впадает в глубокую депрессию или чувствует подъём энергии. Телеведущая сообщила в личном блоге, что ложится в больницу из-за обострения недуга, сообщает «Вокруг ТВ».

Борисова рассказала поклонникам, что беспокоиться не о чем, поскольку госпитализация плановая. Она объяснила, что у заболеваний подобного типа весной и осенью происходят обострения, а она «очень хочет осень и зиму прожить качественно». Также Дана добавила, что все желающие ей помочь и поддержать могут обратиться к ней в личные сообщения.

Несколько лет назад Борисова призналась, что из-за биполярного расстройства сильно поправилась. Телеведущая объяснила, что попала в глубокую депрессию и начала заедать стресс.

При этом немалую роль сыграли препараты, которые Дана вынуждена принимать из-за болезни. По её словам, после обострения биполярного расстройства она по совету врача вдвое увеличила дозировку препарата. Побочным эффектом этого стал сумасшедший аппетит и набор веса. Борисова признаётся, что стала заедать осеннюю депрессию вредными углеводами.

Недавно Дана рассказала, что за последний год сделала две липосакции – операции по откачке лишнего жира. Она призналась, что результатом довольна на 70 %.

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#здоровье #соцсети #шоу-бизнес

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