Дана Борисова оказалась в больнице из-за биполярного расстройства

Борисова рассказала поклонникам, что беспокоиться не о чем, поскольку госпитализация плановая. Она объяснила, что у заболеваний подобного типа весной и осенью происходят обострения, а она «очень хочет осень и зиму прожить качественно». Также Дана добавила, что все желающие ей помочь и поддержать могут обратиться к ней в личные сообщения.

Несколько лет назад Борисова призналась, что из-за биполярного расстройства сильно поправилась. Телеведущая объяснила, что попала в глубокую депрессию и начала заедать стресс.

При этом немалую роль сыграли препараты, которые Дана вынуждена принимать из-за болезни. По её словам, после обострения биполярного расстройства она по совету врача вдвое увеличила дозировку препарата. Побочным эффектом этого стал сумасшедший аппетит и набор веса. Борисова признаётся, что стала заедать осеннюю депрессию вредными углеводами.

Недавно Дана рассказала, что за последний год сделала две липосакции – операции по откачке лишнего жира. Она призналась, что результатом довольна на 70 %.