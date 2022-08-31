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сегодня, 14:06 0

В Приморье глухой грибник четыре дня провел в заброшенном колодце

Выжить ему помогла лужа на дне

В Приморье глухой грибник четыре дня провел в заброшенном колодце
Фото: Амур.инфо

В Приморье 37-летний мужчина поехал в лес за грибами в район села Кневичи Артёмовского городского округа и там провалился в заросший травой глубокий колодец, где просидел четыре дня. Всё время в западне он стучал по стенкам колодца и подавал звуки, надеясь на помощь, но из-за особенностей слуха не знал, ищут его или нет, сообщают VL.RU.

На связь мужчина перестал выходить 17 августа. Через несколько дней у леса нашли его машину. Она была закрыта и документы были на месте. В воскресенье, 21 августа, на поиски пропавшего отправились волонтёры, пишут VL.RU со ссылкой на «ПримПоиск».

Прочёсывая территорию, волонтёры заметили открытые, заросшие травой ёмкости под мазут, так называемые колодцы. Они слышали не только друг друга, но и непонятный гул и как будто глухой голос.

— Колодцев много открытых, всё заросло травой, и была вероятность провалиться самим. Подошли ближе, голос и стук стали чётче, – рассказала одна из координаторов «ПримПоиска» Кристина.

В одном из колодцев обнаружили пропавшего. Ему скинули фонарь, воды и немного еды. Из рассказа мужчины стало понятно, что он пошёл за грибами, но оказался в ловушке, упав на глубину семи метров.

— Сергей пил из лужи и ловил капли дождя ртом, он молил о помощи, теряя надежду с каждым днём. Все дни он стучал и пытался кричать. Он понимал, что шанса услышать нас у него нет, но он делал всё, чтобы мы услышали его, – добавила Кристина.

Сейчас мужчина немного хромает, но уже вышел на работу.

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#природа #происшествия

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