— Я считаю Дальний Восток очень красивой территорией. Это огромная часть России – 40 %. Дальний Восток очень разный. Начиная от совсем полярных регионов и заканчивая Приморьем, которое находится на широте Сочи. На Дальнем Востоке практически все можно увидеть – разных зверей, разную растительность, разные ландшафты. Очень красиво, очень интересно. Для меня путешествия на Дальний Восток всегда действительно связаны со словом «открытие». Другой разговор, что посвятить этому я могу в год три - четыре дня. Надеюсь, что и в этом году проведем Восточный экономический форум, и я попрошу руководство меня на неделю отпустить, – сказал Юрий Петрович.

Для участия в конкурсе «Дальний Восток – земля приключений» нужно поехать на Дальний Восток и прислать о своём путешествии ролик. «Дальний Восток – земля приключений» будет проходить в течение года, чтобы охватить все сезоны. Завершить конкурс планируется в конце сентября следующего года.

О том, куда туристы могут отправлять заявки также пояснил полпред президента по ДФО.

— Заявляешься. Будет сайт. Сайт называется ПутешественникДВ.РФ. Делаешь заявку, регистрируешься в МЧС. Если поход категорийный, если он соответствует правилам спортивного туризма, то еще заявляешься в маршрутно-квалификационной комиссии, там есть определенные требования, кто и в походе какой категории сложности может принять участие, это очень важно с точки зрения безопасности, подготовленности людей, и собственно – вперед. А потом сейчас у нас несложно снять фильм. Мы не требуем каких-то высокохудожественных лент, но такой просто отчет, поскольку мы не сможем каждую группу сопроводить, отчет, в котором мы увидим, что прошли, как прошли, и сможем это сравнить, выбрать победителей, вот собственно вся история, все правила, – пояснил Трутнев.