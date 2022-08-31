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Российские Анджелина Джоли и Джонни Депп поменяли имена, чтобы пожениться

Джоли и Депп сыграют свадьбу в Санкт-Петербурге

Российские Анджелина Джоли и Джонни Депп поменяли имена, чтобы пожениться
Фото: otveklik.com

Жители Петербурга 34-летний Игорь Ректор и 27-летняя Екатерина Кирпичникова поменяли имена и фамилии перед свадьбой. Теперь они официально Джонни Депп и Анджелина Джоли, сообщает «Комсомольская правда».

Российский Джонни Депп оказался художником и дизайнером. Его избранница психолог – учит людей строить гармоничные отношения. Жених рассказал, что они познакомились на тренинге личностного роста. Встречались четыре года, а потом решили пожениться.

По словам Деппа, они оба люди креативные и достаточно рисковые. Они считают, что сейчас недостаточно таланта, чтобы стать известным и хорошо продаваться, поэтому хотят, чтобы об их свадьбе узнали многие.

Идея сменить имена пришла влюблённым уже после помолвки. Они обратились в пиар-агентство, где им помогли осуществить задуманное. Оказалось, что это не такой уж сложный процесс. Джонни рассказал, что родители их решение приняли спокойно.

Пара не скрывает, что всё это затеяла лишь для пиара. Их свадьба состоится 8 сентября.

Как пишут «Невские новости», сейчас пара занимается организацией свадьбы, ведь она тоже должна быть необычной. Жених рассказал, что гостями торжества станут 60 человек. После торжественной части они с друзьями и родственниками планируют праздновать свадьбу на корабле.

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#праздники #СМИ

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