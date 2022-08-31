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сегодня, 14:58 0

В конце октября с Восточного запустят ракету «Союз»

Ракета-носитель доставит в космос российские аппараты связи и спутник

В конце октября с Восточного запустят ракету «Союз»
Фото: Амур.инфо

Запуск трех космических аппаратов связи «Гонец-М» и демонстрационного спутника широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д» с космодрома Восточный состоится 22 октября в 08:06 по местному времени.

Разгонный блок «Фрегат», предназначенный для запуска космических аппаратов и спутников, на амурский космодром уже доставили. Сейчас на Восточном идет подготовка к пуску.

В этом году впервые после долгого перерыва, связанного с пандемией, амурские туристы вновь смогут приехать на пуск. В последние два с половиной года это было невозможно, так как космодром был закрыт для посетителей. Для наблюдения за пуском на Восточном подготовят смотровую площадку, которая будет находиться на расстоянии около пяти километров от стартового стола.

При этом туристы смогут увидеть не только сам пуск, но и подготовку к нему – вывоз ракеты с унифицированного технического комплекса. Для этого в предстартовый период амурские туроператоры организуют отдельные экскурсии.

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#Дальний Восток #космодром

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