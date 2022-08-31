Амурский гонщик покоряет новые трассы

Фото: из архива Никиты Горблянского

Житель Благовещенска приехал из Красноярска с четвертым местом на соревнованиях по автоспорту и массой ярких впечатлений. Ими он поделился с корреспондентом Амур.инфо.

29-летний автоспортсмен Никита Горблянский только начал открывать для себя новые дороги и уже вложил в свое развитие много сил и средств. Однажды поучаствовав в местных гонках, он принял решение стать частью этой стихии.

Фото: из архива Никиты Горблянского

Toyota Altezza, специально приобретенная для соревнований, была подвергнута серьезному апгрейду.

— Я очень благодарен своим друзьям. Вместе с ними мы превратили мое авто в настоящий гоночный кар. Кузовные детали заменили на более легкие – из карбона и пластика, часть салона и лишнюю проводку демонтировали, расширили колесную базу и кузов, установили аэродинамичное плоское дно. И это далеко не все, – рассказал Никита.

Фото: из архива Никиты Горблянского

На получившемся шедевре пилот отправился покорять трассу «Красное кольцо» Красноярска, на пятый этап соревнований «Russian Time Attack Series», собравших 36 участников.

Никита единственный представлял Амурскую область.

Для первого участия в мероприятии топового уровня он, как отметили организаторы, показал себя неплохо, отстав от соперника на доли секунды.

Фото: из архива Никиты Горблянского

— Всегда интересно на таких мероприятиях знакомиться с новыми людьми, в том числе организаторами. В Красноярске очень развит автоспорт. А гонки – это всегда динамичное действо, где можно отвлечься от рутины и просто погонять для души. Также это опыт. Я понял, чего мне не хватает для лучших результатов. Буду модернизировать свое авто и продолжать покорять новые трассы, – рассказал Никита Горблянский.