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сегодня, 14:37 0

В Амурской области началось досрочное голосование

11 сентября финишируют выборы в органы местного самоуправления

В Амурской области началось досрочное голосование
Фото: избирательная комиссия Амурской области

В территориальных избирательных комиссиях (ТИК) Приамурья возможность заполнить бюллетень заранее предоставляют тем, кто 11 сентября не сможет этого сделать из-за отпуска или командировки, режима трудовой и учебной деятельности, по состоянию здоровья или другим уважительным причинам, сообщает Амуризбирком.

График работы ТИК утверждают самостоятельно. По закону для досрочно голосующих они должны выделять не менее четырёх часов в день.

— На стенде в ТИК мы, помимо прочей информации для избирателей, разместили выдержки из закона – какие причины считаются уважительными. В любом случае гражданин, как и обычно, приходит только с паспортом. Бюллетени будут обработаны в ходе общего подсчёта голосов 11 сентября, – рассказывает председатель ТИК Благовещенска Сергей Чапаев.

Благовещенцы смогут голосовать досрочно в будни с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 14:00.

Узнать адреса избирательных участков можно на сайте избирательной комиссии Амурской области.

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