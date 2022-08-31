В Амурской области началось досрочное голосование

График работы ТИК утверждают самостоятельно. По закону для досрочно голосующих они должны выделять не менее четырёх часов в день.

— На стенде в ТИК мы, помимо прочей информации для избирателей, разместили выдержки из закона – какие причины считаются уважительными. В любом случае гражданин, как и обычно, приходит только с паспортом. Бюллетени будут обработаны в ходе общего подсчёта голосов 11 сентября, – рассказывает председатель ТИК Благовещенска Сергей Чапаев.

Благовещенцы смогут голосовать досрочно в будни с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00, в выходные – с 10:00 до 14:00.

Узнать адреса избирательных участков можно на сайте избирательной комиссии Амурской области.