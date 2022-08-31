Василий Орлов: «Сегодня знаковое событие для строительства зейского моста, сомкнулись оба берега»

В основе моста – 26 опор, судоходные пролёты моста будут поддерживать вантовые конструкции. Общая стоимость строительства – 23 миллиарда рублей. Губернатор Василий Орлов положительно оценил темпы строительства мостового перехода, высоко оценил работу подрядчика.

Фото: Амур.инфо

— Действительно, сегодня знаковое событие для любого моста, сомкнулись оба берега. У нас этот мост строится по поручению президента и будет завершён во второй половине 2023 года, через год он будет полностью введён в эксплуатацию. Общая протяженность сооружения моста составляет 1 933 метра и 10 километров вместе с подъездными путями. Финансируется из федерального и областного бюджета, подрядчик, «БТС-мост» – компания которая уже построила мостовой переход в Китай. Подрядчик работает с опережением графика, работы планируется закончить менее чем за три года, несмотря на паводок, коронавирус и санкции, ­– поделился губернатор.

Фото: Амур.инфо

Особое внимание глава региона уделил улучшению транспортной ситуации в городе.

— У нас будет два моста действующих параллельно друг другу, этот мост в первую очередь будет предназначен для легкового автотранспорта, потому что он выходит на улицу Горького, и весь траффик пойдёт через центр города. Старый мост будет использоваться для легковых и грузовых автомобилей. Кроме того, вы знаете, что одновременно в Благовещенске ведутся работы по реконструкции улицы Горького: это и замена всех инженерных коммуникаций, света, дорожной одежды. Есть решение о выделении гранта Медицинской академии на ремонт фасада здания. Всё это делается с тем, чтобы любой въезжающий в город по новому мосту мог видеть, как красив Благовещенск, – рассказал Василий Орлов.

Фото: Амур.инфо