Василий Орлов: «Сегодня знаковое событие для строительства зейского моста, сомкнулись оба берега»
Губернатор посетил церемонию стыковки пролётов нового автомобильного моста
Сегодня, 31 августа, на участке строительства нового моста через Зею произошла стыковка пролётных строений правого и левого берега. После возведения силовой конструкции работы выходят на финишную прямую, первые автомобили поедут по мосту уже в сентябре 2023 года.
В основе моста – 26 опор, судоходные пролёты моста будут поддерживать вантовые конструкции. Общая стоимость строительства – 23 миллиарда рублей. Губернатор Василий Орлов положительно оценил темпы строительства мостового перехода, высоко оценил работу подрядчика.
Фото: Амур.инфо
— Действительно, сегодня знаковое событие для любого моста, сомкнулись оба берега. У нас этот мост строится по поручению президента и будет завершён во второй половине 2023 года, через год он будет полностью введён в эксплуатацию. Общая протяженность сооружения моста составляет 1 933 метра и 10 километров вместе с подъездными путями. Финансируется из федерального и областного бюджета, подрядчик, «БТС-мост» – компания которая уже построила мостовой переход в Китай. Подрядчик работает с опережением графика, работы планируется закончить менее чем за три года, несмотря на паводок, коронавирус и санкции, – поделился губернатор.
Фото: Амур.инфо
Особое внимание глава региона уделил улучшению транспортной ситуации в городе.
— У нас будет два моста действующих параллельно друг другу, этот мост в первую очередь будет предназначен для легкового автотранспорта, потому что он выходит на улицу Горького, и весь траффик пойдёт через центр города. Старый мост будет использоваться для легковых и грузовых автомобилей. Кроме того, вы знаете, что одновременно в Благовещенске ведутся работы по реконструкции улицы Горького: это и замена всех инженерных коммуникаций, света, дорожной одежды. Есть решение о выделении гранта Медицинской академии на ремонт фасада здания. Всё это делается с тем, чтобы любой въезжающий в город по новому мосту мог видеть, как красив Благовещенск, – рассказал Василий Орлов.
Фото: Амур.инфо
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