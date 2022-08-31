Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:50 0

Василий Орлов: «Сегодня знаковое событие для строительства зейского моста, сомкнулись оба берега»

Губернатор посетил церемонию стыковки пролётов нового автомобильного моста

Василий Орлов: «Сегодня знаковое событие для строительства зейского моста, сомкнулись оба берега»
Фото: Амур.инфо

Сегодня, 31 августа, на участке строительства нового моста через Зею произошла стыковка пролётных строений правого и левого берега. После возведения силовой конструкции работы выходят на финишную прямую, первые автомобили поедут по мосту уже в сентябре 2023 года.

В основе моста – 26 опор, судоходные пролёты моста будут поддерживать вантовые конструкции. Общая стоимость строительства – 23 миллиарда рублей. Губернатор Василий Орлов положительно оценил темпы строительства мостового перехода, высоко оценил работу подрядчика.

Фото: Амур.инфо

— Действительно, сегодня знаковое событие для любого моста, сомкнулись оба берега. У нас этот мост строится по поручению президента и будет завершён во второй половине 2023 года, через год он будет полностью введён в эксплуатацию. Общая протяженность сооружения моста составляет 1 933 метра и 10 километров вместе с подъездными путями. Финансируется из федерального и областного бюджета, подрядчик, «БТС-мост» – компания которая уже построила мостовой переход в Китай. Подрядчик работает с опережением графика, работы планируется закончить менее чем за три года, несмотря на паводок, коронавирус и санкции, ­– поделился губернатор.

Фото: Амур.инфо

Особое внимание глава региона уделил улучшению транспортной ситуации в городе.

— У нас будет два моста действующих параллельно друг другу, этот мост в первую очередь будет предназначен для легкового автотранспорта, потому что он выходит на улицу Горького, и весь траффик пойдёт через центр города. Старый мост будет использоваться для легковых и грузовых автомобилей. Кроме того, вы знаете, что одновременно в Благовещенске ведутся работы по реконструкции улицы Горького: это и замена всех инженерных коммуникаций, света, дорожной одежды. Есть решение о выделении гранта Медицинской академии на ремонт фасада здания. Всё это делается с тем, чтобы любой въезжающий в город по новому мосту мог видеть, как красив Благовещенск, – рассказал Василий Орлов.

Фото: Амур.инфо

Просмотров всего: 750

#областная власть #строительство #транспорт #экономика #губернатор

распечатать


Общество

Сегодня на новом мосту через Зею сомкнули полотно
Общество

В Белогорске некому водить автобусы
Общество

Василий Орлов поручил выделить грант на реставрацию кардиологии
Происшествия

В Благовещенске ограничат движение на двух перекрёстках