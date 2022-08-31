Амурчане пытались организовать доставку алкоголя в колонию
Они выбрали для этого самый простой, но неэффективный способ
На территории, прилегающей к колонии в Возжаевке, сотрудники УФСИН задержали двоих мужчин, которые собирались передать заключенным несколько бутылок с алкоголем.
Сделать это они решили самым простым способом – просто перекинув бутылки через забор.
При задержании у нарушителей обнаружили и изъяли девять пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью. В отношении задержанных составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.
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