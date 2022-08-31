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сегодня, 13:56 0

Амурчане пытались организовать доставку алкоголя в колонию

Они выбрали для этого самый простой, но неэффективный способ

Амурчане пытались организовать доставку алкоголя в колонию
Фото: Амур.инфо

На территории, прилегающей к колонии в Возжаевке, сотрудники УФСИН задержали двоих мужчин, которые собирались передать заключенным несколько бутылок с алкоголем.

Сделать это они решили самым простым способом – просто перекинув бутылки через забор.

При задержании у нарушителей обнаружили и изъяли девять пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью. В отношении задержанных составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

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#Дальний Восток #происшествия

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