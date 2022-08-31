Наталья Фриске назвала причину расставания с отцом своей дочери
Фриске ушла от бойфренда на раннем сроке беременности
Наталья Фриске рассталась с избранником, когда была на раннем сроке беременности. Сестра Жанны не раскрывала причины, по которым ушла от бойфренда. Но теперь она решила рассказать правду, сообщает «СтарХит».
Наталья долгое время скрывала личность отца дочери, но тайное стало явным, когда мужчина приехал встречать её из роддома. Тогда стало известно, что Фриске родила дочь от стилиста Александра Титова, с которым встречалась несколько месяцев.
В анонсе программы «Секрет на миллион» она призналась, что любила бойфренда, поэтому закрывала глаза на его поведение. По словам Натальи, она долгое время прощала ему враньё и гуляния.
Похоже, что после рождения дочери 36-летняя Фриске не общается с отцом малышки. Видится ли маленькая Луна с папой – неизвестно.
Если у Натальи остались обиды на бывшего, то у её отца Владимира Борисовича прекрасные отношения с несостоявшимся зятем. Папа Натальи очень хорошо отзывается о Титове и заявляет, что он очень хотел ребёнка. После рождения внучки Фриске признавался, что они созваниваются с Александром каждый день и подолгу разговаривают.
Однако сама Наталья не хочет, чтобы её расспрашивали про бывшего избранника. Она отмечает, что совершила большую ошибку, позволив ему встретить её с дочерью из роддома.
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