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сегодня, 13:34 0

Благовещенцы выбирают, каким будет сквер водников

ЦРТ проводит опрос

Благовещенцы выбирают, каким будет сквер водников
Фото: центр развития территорий

Сквер на пересечении улиц Чайковского и Ленина благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Сейчас исследуется территория сквера, сообщает пресс-служба Центра развития территорий (ЦРТ).

В мэрии отмечают, что это сквер, который люди выбрали в ходе ежегодного рейтингового голосования в этом году. Его благоустроят в 2023 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Ранее Олег Имамеев писал в своем телеграм-канале, что старшая соседнего дома рассказала ему о своих предложениях по этому скверу. Жительница опасается, что эту территорию топит после дождя, а новые детские площадки и места для выгула собак (о которых просят благовещенцы) могут уйти под воду.

— Дал поручение досконально проработать вопрос, чтобы решить проблему на этапе проектирования. Пожелания местных жителей дизайнеры, конечно, учтут, – добавляет мэр.

Чтобы территория отвечала потребностям посетителей, в ЦТР создали анонимный опрос, где благовещенцы могут выбрать, что бы им хотелось увидеть в обновленном сквере.

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#городская власть #мэрия #строительство

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