Благовещенцы выбирают, каким будет сквер водников

В мэрии отмечают, что это сквер, который люди выбрали в ходе ежегодного рейтингового голосования в этом году. Его благоустроят в 2023 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Ранее Олег Имамеев писал в своем телеграм-канале, что старшая соседнего дома рассказала ему о своих предложениях по этому скверу. Жительница опасается, что эту территорию топит после дождя, а новые детские площадки и места для выгула собак (о которых просят благовещенцы) могут уйти под воду.

— Дал поручение досконально проработать вопрос, чтобы решить проблему на этапе проектирования. Пожелания местных жителей дизайнеры, конечно, учтут, – добавляет мэр.

Чтобы территория отвечала потребностям посетителей, в ЦТР создали анонимный опрос, где благовещенцы могут выбрать, что бы им хотелось увидеть в обновленном сквере.