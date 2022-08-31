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сегодня, 14:17 0

В Тындинском округе отремонтировали два филиала Дипкунской школы

Все работы успели завершить к новому учебному году

В Тындинском округе отремонтировали два филиала Дипкунской школы
Фото: правительство Амурской области

Поручение отремонтировать школу глава региона Василий Орлов дал в 2020 году. Деньги на проведение работ выделили из областного бюджета.

В здании школы в поселке Дипкун заменили систему канализации и отопления, отремонтировали гардеробную. На все работы потратили более 7,8 миллиона рублей. К 1 сентября завершился и капремонт кровли в филиале Дипкунской школы в поселке Тутаул. Стоимость работ составила 9,8 миллиона рублей.

Фото: правительство Амурской области

В общем на летние ремонты образовательных учреждений в регионе было выделено около 1,5 миллиарда рублей. На эти средства в 76 зданиях учебных заведений проведен капитальный ремонт, более чем в 60 зданиях заменили окна. На благоустройство пришкольных территорий в 28 городах и районах направлено 56 миллионов рублей. 105 миллионов рублей потратили на мероприятия по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций.

Фото: правительство Амурской области

Кроме того, в области отремонтировали помещения в рамках реализации национального проекта «Образование». В 29 школах области провели ремонты под новые центры «Точки роста», в четырех колледжах подготовили площадки под 12 современных мастерских, в восьми сельских школах модернизировали спортивные залы.

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#Дальний Восток #областная власть #образование

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