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сегодня, 13:11 0

«Жуткое зрелище»: в Благовещенске стая собак растерзала кошку

Бездомные псы поселились во дворе многоквартирного дома

«Жуткое зрелище»: в Благовещенске стая собак растерзала кошку
Фото: Амур.инфо

Благовещенка, обратившаяся в редакцию Амур.инфо, рассказала о стае собак, обитающих во дворе её дома. Женщина опасается ходить по двору и интересуется, будет ли городская администрация принимать меры.

Как сообщила горожанка, 28 августа около пяти часов утра она стала свидетельницей душераздирающего зрелища: стая бродячих псов поймала и растерзала кошку. Произошло это в районе городской больницы, около дома на Красноармейской, 194. По словам благовещенки, безнадзорные собаки бегают по всей округе и заставляют местных жителей серьезно беспокоиться за свою безопасность.

Корреспондент Амур.инфо связался с управлением ветеринарии и мэрией областного центра. В ведомствах отметили: жалобы на стаю от жителей данного района к ним не поступали.

Обращение редакции взято на контроль. Заявка внесена в план работы службы по отлову.

Мэрия областного центра напоминает: для составления заявки на отлов бродячих животных можно обратиться в управление ЖКХ по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 8 с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 или с 14:00 до 18:00.

Также в Telegram действует специальный чат-бот @Amurdogbot, запущенный амурским управлением ветеринарии, куда можно пожаловаться на безнадзорных псов.

Если у вас есть не менее интересная история, которой вы готовы поделиться с Амур.инфо, пишите на наш WhatsApp +7-914-594-66-25.

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#городская власть #животные #происшествия

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