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сегодня, 11:20 0

Екатерина Климова рассказала о тяжёлом разводе с Игорем Петренко

Климова призналась, что долго не могла простить бывшего мужа

Екатерина Климова рассказала о тяжёлом разводе с Игорем Петренко
Фото: spb.kp.ru

Екатерина Климова и Игорь Петренко поженились в 2004 году. В браке у них родились два сына. Однако в 2013 году пара распалась. В недавнем интервью актриса призналась, что развод дался ей непросто, сообщает Teleprogramma.pro.

В беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» актриса призналась, что тяжело пережила разрыв с супругом. После расставания с Петренко она думала, что просто не сможет жить дальше. Но спустя время Климова смогла справиться с депрессией.

По её словам, однажды на исповеди она сказала батюшке, что не может простить бывшего мужа. А он объяснил, что в расставании всегда виноваты двое. Екатерина призналась, что именно эти слова её как-то успокоили.

Климова не скрывает, что они с Петренко совершили много ошибок, и в итоге потеряли эти отношения. Супруги старались быть честны по отношению друг к другу, но «этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить чувства».

После развода с Игорем Петренко Климова вышла замуж за актёра Гелу Месхи. Актриса дала понять, что молодой возлюбленный отогрел её и заставил снова почувствовать себя маленькой девочкой.

Она рассказала, что Месхи делал ей предложение на Эйфелевой башне и в Америке. У Екатерины не было повода сомневаться в его чувствах. Вскоре у влюблённых появилась дочь Белла, после чего они официально оформили отношения. Однако через несколько лет и этот брак закончился разводом.

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#шоу-бизнес

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