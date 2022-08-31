Екатерина Климова рассказала о тяжёлом разводе с Игорем Петренко

В беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» актриса призналась, что тяжело пережила разрыв с супругом. После расставания с Петренко она думала, что просто не сможет жить дальше. Но спустя время Климова смогла справиться с депрессией.

По её словам, однажды на исповеди она сказала батюшке, что не может простить бывшего мужа. А он объяснил, что в расставании всегда виноваты двое. Екатерина призналась, что именно эти слова её как-то успокоили.

Климова не скрывает, что они с Петренко совершили много ошибок, и в итоге потеряли эти отношения. Супруги старались быть честны по отношению друг к другу, но «этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить чувства».

После развода с Игорем Петренко Климова вышла замуж за актёра Гелу Месхи. Актриса дала понять, что молодой возлюбленный отогрел её и заставил снова почувствовать себя маленькой девочкой.

Она рассказала, что Месхи делал ей предложение на Эйфелевой башне и в Америке. У Екатерины не было повода сомневаться в его чувствах. Вскоре у влюблённых появилась дочь Белла, после чего они официально оформили отношения. Однако через несколько лет и этот брак закончился разводом.