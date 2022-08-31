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сегодня, 12:31 0

В Амурской области полицейские закрыли наркобизнес

На «бизнесменов» завели 12 уголовных дел

В Амурской области полицейские закрыли наркобизнес
Фото: УМВД России по Амурской области

Полицейские Тындинского и Сковородинского районов пресекли деятельность группы, продающей гашишное масло в поселках Невер Сковородинского района и Соловьевск Тындинского района. Они задержали четверых жителей Приамурья. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, сообщает областное управление МВД.

Полиция предварительно установила, что в 2020 году житель поселка Невер разработал схему по продаже наркотиков в поселках Сковородинского и Тындинского районов. В преступную деятельность он вовлек двоих односельчан и жителя поселка Соловьевск, которые искали покупателей и сбывали наркотики.

В декабре 2021 года полицейские ликвидировали организованную группу и задокументировали более десяти фактов сбыта наркотиков.

У членов группы изъяли свыше 150 граммов гашишного масла, что составляет 750 разовых доз, а также иные доказательства, свидетельствующие об их причастности к поставке и сбыту наркотиков.

Фото: УМВД России по Амурской области

Следователями ОМВД России по Сковородинскому району в отношении задержанных возбуждено 12 уголовных дел по статье 228.1 УК РФ.

Им может грозить от десяти до 20 лет лишения свободы, сообщает областное управление МВД.

Видео: УМВД России по Амурской области

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#криминал #происшествия

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