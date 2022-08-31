В Амурской области полицейские закрыли наркобизнес
На «бизнесменов» завели 12 уголовных дел
Полицейские Тындинского и Сковородинского районов пресекли деятельность группы, продающей гашишное масло в поселках Невер Сковородинского района и Соловьевск Тындинского района. Они задержали четверых жителей Приамурья. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, сообщает областное управление МВД.
Полиция предварительно установила, что в 2020 году житель поселка Невер разработал схему по продаже наркотиков в поселках Сковородинского и Тындинского районов. В преступную деятельность он вовлек двоих односельчан и жителя поселка Соловьевск, которые искали покупателей и сбывали наркотики.
В декабре 2021 года полицейские ликвидировали организованную группу и задокументировали более десяти фактов сбыта наркотиков.
У членов группы изъяли свыше 150 граммов гашишного масла, что составляет 750 разовых доз, а также иные доказательства, свидетельствующие об их причастности к поставке и сбыту наркотиков.
Фото: УМВД России по Амурской области
Следователями ОМВД России по Сковородинскому району в отношении задержанных возбуждено 12 уголовных дел по статье 228.1 УК РФ.
Им может грозить от десяти до 20 лет лишения свободы, сообщает областное управление МВД.
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