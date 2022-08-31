Настя Каменских сообщила, что у рэпера Потапа парализовало половину лица
41-летний Потап проходит лечение в Европе
Недавно Настя Каменских вернулась в родную Украину без мужа, рэпера Потапа. Певица рассказала, что у музыканта возникли серьёзные проблемы со здоровьем из-за сильных переживаний, сообщает «СтарХит».
В недавнем интервью Каменских рассказала, что у Потапа парализовало половину лица. По словам певицы, моральное состояние мужа и переживания привели к серьёзным проблемам со здоровьем.
Настя не стала озвучивать диагноз супруга, но призналась, что ему очень тяжело. Сейчас 41-летний Потап находится в Европе, где проходит лечение.
Также Каменских опровергла слухи о своей беременности. 35-летняя артистка очень хочет ребёнка, но считает, что сейчас для этого не время. Она поблагодарила поклонников, которые желают ей стать мамой.
В последние месяцы Потап не раз поливал грязью Россию, в которой пользовался популярностью и зарабатывал деньги. Как пишет «Комсомольская правда», музыкант грозил расправой российским коллегам, а на концерте в Израиле исполнял русофобские частушки.
Теперь Потапу и Насте Каменских запрещён въезд в Россию на 50 лет.
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