Настя Каменских сообщила, что у рэпера Потапа парализовало половину лица

В недавнем интервью Каменских рассказала, что у Потапа парализовало половину лица. По словам певицы, моральное состояние мужа и переживания привели к серьёзным проблемам со здоровьем.

Настя не стала озвучивать диагноз супруга, но призналась, что ему очень тяжело. Сейчас 41-летний Потап находится в Европе, где проходит лечение.

Также Каменских опровергла слухи о своей беременности. 35-летняя артистка очень хочет ребёнка, но считает, что сейчас для этого не время. Она поблагодарила поклонников, которые желают ей стать мамой.

В последние месяцы Потап не раз поливал грязью Россию, в которой пользовался популярностью и зарабатывал деньги. Как пишет «Комсомольская правда», музыкант грозил расправой российским коллегам, а на концерте в Израиле исполнял русофобские частушки.

Теперь Потапу и Насте Каменских запрещён въезд в Россию на 50 лет.