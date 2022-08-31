Амурчанин поживился чужим добром на 30 тысяч рублей

25 августа, владелец торговой точки в Циолковском сообщил о взломе в полицию. Вора задержали по горячим следам.

Из помещения бывшего магазина неизвестный похитил кондиционер и 85 метров электрического кабеля. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Правоохранители обнаружили у помещения следы погрузчика. Его водителем оказался 44-летний житель Свободненского района. После задержания он признался в совершении преступления и вернул украденное.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «б» части второй статьи 158 УК «Кража». Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.