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сегодня, 12:09 0

Амурчанин поживился чужим добром на 30 тысяч рублей

Злоумышленник обокрал помещение бывшего магазина в Циолковском

Амурчанин поживился чужим добром на 30 тысяч рублей
Фото: Амур.инфо

25 августа, владелец торговой точки в Циолковском сообщил о взломе в полицию. Вора задержали по горячим следам.

Из помещения бывшего магазина неизвестный похитил кондиционер и 85 метров электрического кабеля. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Правоохранители обнаружили у помещения следы погрузчика. Его водителем оказался 44-летний житель Свободненского района. После задержания он признался в совершении преступления и вернул украденное.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «б» части второй статьи 158 УК «Кража». Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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#криминал #происшествия

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