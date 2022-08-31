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сегодня, 11:48 0

На Зейском кладбище снова чисто

Мусор убрали после вмешательства районной прокуратуры

На Зейском кладбище снова чисто
Фото: прокуратура Амурской области

В прокуратуру обратились жители Зеи. Их возмутило состояние городского кладбища.

В момент проверки сотрудники прокуратуры обнаружили на территории несанкционированную свалку мусора, сухих веток и травы, а также переполненные контейнеры. На объекте отсутствовало асфальтобетонное покрытие, отведение дождевой воды не было урегулировано.

Действуя в интересах граждан, прокурор Зейского района обратился в суд с требованием обязать городскую администрацию устранить нарушения.

По решению инстанции, территорию кладбища очистили, установили девять контейнеров для мусора и привели площадки в нормативное состояние.

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#ЖКХ #суды

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