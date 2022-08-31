На Зейском кладбище снова чисто

В прокуратуру обратились жители Зеи. Их возмутило состояние городского кладбища.

В момент проверки сотрудники прокуратуры обнаружили на территории несанкционированную свалку мусора, сухих веток и травы, а также переполненные контейнеры. На объекте отсутствовало асфальтобетонное покрытие, отведение дождевой воды не было урегулировано.

Действуя в интересах граждан, прокурор Зейского района обратился в суд с требованием обязать городскую администрацию устранить нарушения.

По решению инстанции, территорию кладбища очистили, установили девять контейнеров для мусора и привели площадки в нормативное состояние.