В амурской столице завершили ремонт улицы Ленина
Её откроют сегодня после 18:00
Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем телеграм-канале сообщил о завершении ремонта на улице Ленина. Глава города сказал, что её откроют сегодня после шести часов вечера.
«С 2020 года откапиталили главную улицу от Мухина до Театральной с заменой аварийных сетей. Плюс участок от садового товарищества Солнечного в сторону Верхнеблаговещенского протяженностью 2,5 километра», – пишет Олег Имамеев.
Также он рассказал, что в этом году успеют сделать безопаснее ещё и участок от улицы Мухина до школы № 22.
Главную улицу города ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», напомнил мэр.
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