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сегодня, 11:01 0

В амурской столице завершили ремонт улицы Ленина

Её откроют сегодня после 18:00

В амурской столице завершили ремонт улицы Ленина
Фото: телеграм-канал Олега Имамеева

Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем телеграм-канале сообщил о завершении ремонта на улице Ленина. Глава города сказал, что её откроют сегодня после шести часов вечера.

«С 2020 года откапиталили главную улицу от Мухина до Театральной с заменой аварийных сетей. Плюс участок от садового товарищества Солнечного в сторону Верхнеблаговещенского протяженностью 2,5 километра», – пишет Олег Имамеев.

Также он рассказал, что в этом году успеют сделать безопаснее ещё и участок от улицы Мухина до школы № 22.

Главную улицу города ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», напомнил мэр.

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#городская власть #дороги #мэрия

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