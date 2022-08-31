В амурской столице завершили ремонт улицы Ленина

«С 2020 года откапиталили главную улицу от Мухина до Театральной с заменой аварийных сетей. Плюс участок от садового товарищества Солнечного в сторону Верхнеблаговещенского протяженностью 2,5 километра», – пишет Олег Имамеев.

Также он рассказал, что в этом году успеют сделать безопаснее ещё и участок от улицы Мухина до школы № 22.

Главную улицу города ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», напомнил мэр.