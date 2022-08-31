Сегодня на новом мосту через Зею сомкнули полотно

Обновлено: 14:03



В среду, 31 августа, в Амурской области произойдёт долгожданное событие – новый мост через Зею соединит два берега реки. Как выяснил наш корреспондент, в данную минуту Благовещенск и южные районы Приамурья на этом участке разделяют всего полтора метра.

— Через несколько минут произойдет надвижка финальной секции моста. Полное смыкание всего полотна отделяют всего полтора метра. Именно их сейчас не хватает, чтобы мост сомкнулся над Зеей, – сообщил корреспондент Амур.инфо.

Фото: Амур.инфо. Последние полтора метра

Специалисты, которые сейчас работают на мосту, пояснили, что надвижка последней секции будет выполняться со стороны Благовещенска.

Фото: Амур.инфо

Новость обновлена

В настоящее время надвижка последней секции моста через реку Зею завершена. Как сообщает наш корреспондент, долгожданное событие произошло в 9:43 по местному времени.

Новость обновлена

Подробнее об этом событии в материале Амур.инфо.