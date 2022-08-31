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Умер первый президент СССР Михаил Горбачёв

Он скончался от продолжительной болезни

Умер первый президент СССР Михаил Горбачёв
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Ночью 30 августа в Центральной клинической больнице после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни скончался первый президент СССР Михаил Горбачев, сообщают РИА Новости.

Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края.

В 1955 году закончил юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. По распределению был направлен в распоряжение Ставропольской краевой прокуратуры, занимался партийной работой.

В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС Горбачева избрали генеральным секретарем, с 1 октября 1988 года он также занимал пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Тогда же Горбачев объявил о программе реформ, которую позже назвали перестройкой.

К концу 1980-х – началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки обострился кризис во всех сферах общественной жизни.

Одной из основных заслуг Горбачева стало начало ядерного разоружения, также по его инициативе начался вывод советских войск из Афганистана.

В 1990 году на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Горбачева избрали первым президентом Советского Союза.

В апреле 1991 года Горбачев подписал соглашения с руководителями десяти союзных республик о совместной подготовке проекта нового Союзного договора, призванного сохранить Советский Союз, подписание которого назначили на 20 августа.

19 августа от него потребовали временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву.

После попытки переворота 21 августа 1991 года Горбачев вернулся к исполнению функций президента, но его позиции значительно ослабли. Спустя три дня он объявил о сложении полномочий Генерального секретаря ЦК и о выходе из КПСС.

25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.

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