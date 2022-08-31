Амурчане через чат-бот в Telegram рассказали, где водятся дикие собаки

Самыми активными стали жители Благовещенска и города Сковородино, сообщают в ведомстве. Все заявки были быстро отработаны, но по некоторым из них отлов оказался невозможным.

— К сожалению, примерно треть заявок поступила без указания адреса. То есть люди жаловались, прикладывали фото собак, но не сообщали, где именно искать этих животных. По каждому случаю специалисты выезжали на место, ни одно обращение не осталось без внимания. В нескольких случаях мы получили обратную связь – уже после отлова люди звонили в управление, благодарили за оперативность, – рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

В управлении напоминают: к сообщениям необходимо прикладывать фотографию бездомного животного с привязкой к местности – где конкретно и когда была замечена собака. Повторный отлов животных возможен только в том случае, если они проявляют агрессию.